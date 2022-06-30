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لبنان
جلسة للجنة المال بحضور ميقاتي.. وهذا ما ستبحثه!
Lebanon 24
30-06-2022
|
04:15
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بدأت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة رئيسها النّائب ابراهيم كنعان، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الرّئيس المكلّف نجيب ميقاتي، للبحث في المسائل المتعلّقة بمشروع موازنة 2022، والتّشريعات الماليّة المتعلّقة بخطة التعافي".
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كنعان
ميقاتي
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