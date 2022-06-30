جلسة للجنة المال بحضور ميقاتي.. وهذا ما ستبحثه!

بدأت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة رئيسها النّائب ابراهيم كنعان، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الرّئيس المكلّف نجيب ميقاتي، للبحث في المسائل المتعلّقة بمشروع موازنة 2022، والتّشريعات الماليّة المتعلّقة بخطة التعافي".

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