أحد أخطر المطلوبين في قبضة القوى الأمنية.. اليكم ما ضبط بحوزته

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامةالبلاغ التالي:في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لملاحقة عصابات السرقة والسلب وكشف هوية مرتكبيها وتوقيفهم. وبعد أن حصلت في الآونة الاخيرة عدة عمليات سلب بقوة السلاح وبخاصة في محافظة جبل لبنان، والتي كان آخرها بتاريخ 7-5-2022 في محلة الدكوانة، حيث أقدم مجهولان على متن دراجة آلية وبحوزتهما مسدسين حربيين على سلب مبلغ /336،000،000/ ل. ل. من موظفة تعمل في سوبرماركت، وفرّا إلى جهة مجهولة.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هوية الرأس المدبر والمنفّذ لعملية السلب المذكورة، ويدعى:ح. ي. (مواليد عام 1983، لبناني)وهو من أصحاب السوابق الجرمية وبحقه /4/ مذكرات توقيف بجرائم سرقة وتأليف عصابة، ويُعتَبَر من الأشخاص الخطرين ومسلّح بصورة دائمة.بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته وتوقيفه.بتاريخ 21-6-2022 وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة التابعة للشعبة من رصده في محلة حي السلم، حيث نفّذت كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه، بعد أن أطلق النار باتجاه عناصر القوة وهدّدهم بواسطة قنبلة يدوية، ولكنهم تمكّنوا من السيطرة عليه وضبط الرمانة اليدوية التي بحوزته ومسدس حربي مع متمماته، وحبوب مخدرة، وبطاقة هوية ورخصة سوق مزوّرتَيْن.بالتحقيق معه، اعترف:- بتنفيذه عملية السلب بقوة السلاح برفقة شخص آخر في محلة الدكوانة.- قيامه بالعديد من عمليات النشل في محافظة جبل لبنان.- إقدامه على تنفيذ أكثر من /10/ عمليات سرقة بطريقة احتيالية طالت العديد من المواطنين عبر ايهامهم ببيع دولارات مجمدة بنصف قيمتها ويحدّد لهم مكان اللقاء، ثم يقوم بسرقة أموالهم.- بتعاطي المخدرات.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، وتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق المتورط الثاني.