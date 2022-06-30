إنحراف سيارة في ابي سمراء .. وهذا ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إنحراف سيارة على طريق زيتون ابي سمراء - وادي هاب عن مسارها، وارتطمت بتلة محاذية للطريق داخل ارض عشبية.

وإقتصرت الأضرار على الماديات.