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لبنان

إنحراف سيارة في ابي سمراء .. وهذا ما حصل

Lebanon 24
30-06-2022 | 03:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إنحراف سيارة على طريق زيتون ابي سمراء - وادي هاب عن مسارها، وارتطمت بتلة محاذية للطريق داخل ارض عشبية.
 
وإقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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زيتون

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