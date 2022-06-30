حادثا سير في المنية... إليكم التفاصيل

وقع حادث سير على طريق البحري في المنية بين سيارة ودراجة نارية، نتج عنه إصابة سيدة، تم نقلها بواسطة إسعاف جمعية سبل السلام إلى مستشفى الخير في المنية، وفق مندوبة "لبنان 24".



كما سجل حادث صدم على اتوستراد بحنين - المنية، نتج عنه إصابة شاب. وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جمعية سبل السلام وعملت على اسعافه ونقله الى مستشفى الخير لتلقي العلاج اللازم.

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