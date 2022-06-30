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لبنان

أحد أخطر المطلوبين في قبضة الجيش!

Lebanon 24
30-06-2022 | 04:09
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تمكنت قوة من الجيش في جرود الهرمل، من توقيف أحد اخطر المطلوبين ج.ح.ح، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
والموقوف مطلوب بجرائم متعددة منها التسبب بقتل عسكريين ومخدرات.
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