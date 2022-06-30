أحد أخطر المطلوبين في قبضة الجيش!

تمكنت قوة من الجيش في جرود الهرمل، من توقيف أحد اخطر المطلوبين ج.ح.ح، وفق مندوبة "لبنان 24".

والموقوف مطلوب بجرائم متعددة منها التسبب بقتل عسكريين ومخدرات.