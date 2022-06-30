أوجيرو تطفئ سنترالاتها تباعًا... ما السبب؟

افادت معلومات للـLBCI ان "أوجيرو بدأت بإطفاء سنترالاتها تباعاً بعد نفاذ مادة المازوت من خزاناتها وعدم قدرتها على شراء المادة بسبب اضراب القطاع العام الذي منع وزارة المال من دفع سلفات الخزينة التي اقرت في مجلس الوزراء".

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