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لبنان
الحاح حسن: مؤتمر عربي للتنمية الزراعية سينظم في الخريف المقبل
Lebanon 24
30-06-2022
|
04:44
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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن ، المهندسة رزان زعيتر رئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء ومؤسسة المنظمة العربية لحماية الطبيعة التي تعمل ضمن المنظمة العربية للتنمية الزراعية في حامعة الدول العربية، حيث تم عرض المشاريع التنموية التي تقوم بها الشبكة في الوطن العربي من اجل التشبيك مع الدول الاقليمية.
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وابدى الحاج حسن " استعداده من اجل تعزيز الشراكة الحقيقية و تفعيل العمل من خلال تنظيم مؤتمر عربي للتنمية الزراعية في الخريف المقبل برعاية جامعة الدول العربية و تنظيم المؤسسة العربية لحماية الطبيعة"، وفق بيان عن مكتبه.
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