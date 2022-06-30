Advertisement

لبنان

الحاح حسن: مؤتمر عربي للتنمية الزراعية سينظم في الخريف المقبل

Lebanon 24
30-06-2022 | 04:44
A-
A+
Doc-P-967143-637921864961292629.jpg
Doc-P-967143-637921864961292629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن ، المهندسة رزان زعيتر رئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء ومؤسسة المنظمة العربية لحماية الطبيعة  التي تعمل ضمن المنظمة العربية للتنمية الزراعية في حامعة الدول العربية، حيث تم عرض المشاريع التنموية التي تقوم بها الشبكة في الوطن العربي من اجل التشبيك مع الدول الاقليمية.
Advertisement

وابدى الحاج حسن " استعداده من اجل تعزيز الشراكة الحقيقية و تفعيل العمل من خلال تنظيم مؤتمر عربي للتنمية الزراعية في الخريف المقبل برعاية جامعة الدول العربية و تنظيم المؤسسة العربية لحماية الطبيعة"، وفق بيان عن مكتبه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:31 | 2022-06-30
10:35 | 2022-06-30
10:20 | 2022-06-30
10:01 | 2022-06-30
09:50 | 2022-06-30
09:43 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website