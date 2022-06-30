مشروع يوفّر على المواطن... هذا ما يحصل في زغرتا! (صور)

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انطلق اليوم مشروع "بوسطة" في قضاء زغرتا وهو المشروع الأول من نوعه في المنطقة الذي يهدف إلى تأمين نقليات عامة بأسعار مقبولة ونوعية خدمة متقدمة في ظل الارتفاع الحاصل في أسعار المحروقات.وللغاية كانت جمعية "دنيانا" التي تنشط في أكثر من مجال تنموي في قضاء زغرتا، قد جهزت المشروع من الناحية الفنية والتقنية وعملت على أن يبصر النور حتى يؤمن خدماته لجميع المواطنين الراغبين بالتنقل ما بين زغرتا واهدن من مختلف القرى والبلدات.وبالتالي، يشكل هذا المشروع متنفس أمل ومحاولة للصمود في ظل التدهور الكبير الذي تعاني منه البلاد.