أرقام مبشرة.. هذا ما كشفه حميه عن مطار بيروت

Advertisement

اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، الى ان "النتائج ما زالت واعدة، وعلى قدر التوقعات أيضا، وحركة هبوط الطائرات ترتفع وتيرتها يوماً بعد يوم، وأعداد الوافدين إلى المطار تزداد عن اليوم الذي سبق".ولفت حميه الى ان "يوم امس الأربعاء وصلت الى مطار بيروت 93 رحلة، وعلى متنها 15444 وافداً.. خلي ثقتك بلبنان وبالمطار عالية كتير".