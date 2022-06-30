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لبنان

أرقام مبشرة.. هذا ما كشفه حميه عن مطار بيروت

Lebanon 24
30-06-2022 | 05:42
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اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، الى ان "النتائج ما زالت واعدة، وعلى قدر التوقعات أيضا، وحركة هبوط الطائرات ترتفع وتيرتها يوماً بعد يوم، وأعداد الوافدين إلى المطار تزداد عن اليوم الذي سبق".
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ولفت حميه الى ان "يوم امس الأربعاء وصلت الى مطار بيروت 93 رحلة، وعلى متنها 15444  وافداً.. خلي ثقتك بلبنان وبالمطار عالية كتير".
 
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