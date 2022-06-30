أرقام مبشرة.. هذا ما كشفه حميه عن مطار بيروت

..وما زالت النتائج واعدة ، وعلى قدر التوقعات أيضاً :
حركة هبوط الطائرات ترتفع وتيرتها يوماً بعد يوم ، وأعداد الوافدين إلى المطار تزداد عن اليوم الذي سبق .
الأربعاء ٢٩-٦-٢٠٢٢:
-٩٣ رحلة وصول ، وعلى متنها ١٥٤٤٤ وافداً .#خلي_ثقتك_بلبنان_وبالمطار_عالية كتير.
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) June 30, 2022
..وما زالت النتائج واعدة ، وعلى قدر التوقعات أيضاً :
حركة هبوط الطائرات ترتفع وتيرتها يوماً بعد يوم ، وأعداد الوافدين إلى المطار تزداد عن اليوم الذي سبق .
الأربعاء ٢٩-٦-٢٠٢٢:
-٩٣ رحلة وصول ، وعلى متنها ١٥٤٤٤ وافداً .#خلي_ثقتك_بلبنان_وبالمطار_عالية كتير.