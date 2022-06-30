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لبنان

بوارج حربيّة أميركيّة قبالة حقل "كاريش"... ما حقيقة هذا الخبر؟

Lebanon 24
30-06-2022 | 06:23
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نفى مصدر في السفارة الاميركية لـ"الجديد"، المعلومات المتداولة عن وصول بوارج حربية أميركية قبالة حقل كاريش، لتوفير الحماية.
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بوارج

حقل كاريش

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