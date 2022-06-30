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لبنان

بوشكيان وعلوية: فرض الالتزام البيئي في المصانع ومساعدتها على تركيب وتشغيل محطات معالجة النفايات الصناعية السائلة

Lebanon 24
30-06-2022 | 06:40
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عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان اجتماع عمل ظهر اليوم مع رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، وبحثا في مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمصلحة.
 وتمّ الاتفاق على: "تأليف لجنة مشتركة بين الوزارة والمصلحة بالتعاون مع وزارة البيئة لمتابعة فرض الالتزام البيئي في المؤسسات الصناعية المرخّصة، والتعاون على مساعدة المؤسسات التي التزمت وفقاً لمعطيات الالتزام البيئي لجهة تركيب وتشغيل محطات معالجة النفايات الصناعية السائلة.
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التعاون بين الوزارة والمصلحة على الاستثمار الصناعي في المناطق الصناعية المصنّفة ضمن المناطق المستفيدة من التغذية الكهرومائية من معامل الليطاني على نحو تخفّض كلفة الانتاج، لا سيما في البقاع الغربي بوجود مناطق مصنّفة صناعية وغير مستثمرة.
التعاون المشترك في مجال الصناعات الغذائية لجهة التعاون بين القطاع الصناعي والمصلحة، وتشجيع الزراعات اللازمة للتصنيع، والمواد الاولية لا سيما زراعة القمح، ضمن اطار مشروع الصناعات التكاملية والحفاظ على الامن الغذائي.

استمرار التعاون بين الفريقين في مجال مختبرات المياه والتربة بين مختبرات المصلحة ومعهد البحوث الصناعية، وتبادل الخبرات بين الوزارة والمعهد والمصلحة.

التعاون المشترك بين الجانبين والتواصل مع الشركاء المعنيين لمعالجة مشكلة تلوث نهر الليطاني، لا سيما مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي ضمن المواصفات والمهل المحدّدة في اتفاقيات القروض مع الجهات المانحة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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