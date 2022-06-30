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لبنان

بو حبيب تسلّم هبة من السفير الكوري

Lebanon 24
30-06-2022 | 06:47
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تسلم وزيرالخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب من سفير كوريا الجنوبية  لدى لبنان ايل بارك هبة عبارة عن سيارتين من نوع ( Genesis G80 ) .
وشكر الوزير بوحبيب السفير الكوري على هذه المبادرة مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
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عبدالله بو حبيب

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