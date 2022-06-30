بو حبيب تسلّم هبة من السفير الكوري

تسلم وزيرالخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب من سفير كوريا الجنوبية لدى لبنان ايل بارك هبة عبارة عن سيارتين من نوع ( Genesis G80 ) .

وشكر الوزير بوحبيب السفير الكوري على هذه المبادرة مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

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