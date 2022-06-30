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لبنان

عون عرض مع المكاري لمسألة نقل مباريات كأس العالم في كرة القدم عبر تلفزيون لبنان

Lebanon 24
30-06-2022 | 06:55
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري وعرض معه للأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الأخيرة، إضافة الى أوضاع المؤسسات الإعلامية الرسمية.
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وتناول البحث مسألة تأمين نقل مباريات كأس العالم في كرة القدم في تشرين الثاني المقبل في قطر، عبر تلفزيون لبنان.

كوبيتش

واستقبل الرئيس عون المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة يان كوبيتش لمناسبة وجوده في لبنان في زيارة خاصة، وعرض معه للأوضاع الإقليمية والتطورات الأخيرة.

خوري

واستقبل الرئيس عون النائب السابق الدكتور وليد خوري وتداول معه عددا من  المواضيع الإنمائية والصحية والاجتماعية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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