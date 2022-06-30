عون عرض مع المكاري لمسألة نقل مباريات كأس العالم في كرة القدم عبر تلفزيون لبنان

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري وعرض معه للأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الأخيرة، إضافة الى أوضاع المؤسسات الإعلامية الرسمية.وتناول البحث مسألة تأمين نقل مباريات كأس العالم في كرة القدم في تشرين الثاني المقبل في قطر، عبر تلفزيون لبنان.كوبيتشواستقبل الرئيس عون المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة يان كوبيتش لمناسبة وجوده في لبنان في زيارة خاصة، وعرض معه للأوضاع الإقليمية والتطورات الأخيرة.خوريواستقبل الرئيس عون النائب السابق الدكتور وليد خوري وتداول معه عددا من المواضيع الإنمائية والصحية والاجتماعية.