دريان استقبل السفير الخازن ورئيس جمعية المقاصد دعا الى الاهتمام بالقطاع الاستشفائي

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن وتم التشاور في الشؤون العامة.



واستقبل المفتي دريان رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو الذي نبه "الى خطورة الوضع الطبي والاستشفائي نظرا إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمالي"، داعيا الى" الاهتمام بهذا القطاع الذي كان عنوان التقدم والرقي للبنان ولا يقل خطورة وأهمية عن باقي القطاعات بل يزيد".

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