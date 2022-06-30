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لبنان

اعتصام للمياومين في بلدية عربصاليم وتلويح بالاضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم

Lebanon 24
30-06-2022 | 07:20
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نظم المياومون  في بلدية عربصاليم - قضاء النبطية اعتصاما امام مدخل البلدية " مطالبين بتحسين اجورهم اليومية التي ترواح بين 30 و45 الف ليرة لليوم الواحد، وهي لا تكفي لتأمين قوت يومهم".


واستنكر المعتصمون "الظروف السيئة التي يعملون فيها حيث لا  تأمين او ضمان صحيا يغطي مخاطر العمل خلال جمع النفايات"،  معلنين "الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم"، متوجهين الى محافظة النبطية المكلف بمهام رئيس بلدية عربصاليم ايضا الدكتور حسن فقيه "النظر في أوضاعهم، وتقدير الجهود التي يقومون بها ".  
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المصدر: الوكالة الوطنية
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