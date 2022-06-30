جريمة انصار الى الواجهة.. ما جديد التحقيقات؟

اختتم قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي شربل ابو سمرا، تحقيقاته في جريمة أنصار التي ذهبت ضحيتها باسمة عباس وبناتها الثلاث ريما وتالا ومنال، حيث استكمل اليوم استجواب المتهمين في الجريمة، اللبناني حسين فياض والسوري حسن الغناش، وأحال الملف على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لابداء المطالبة بالأساس تمهيدا لإصدار القرار الظني.

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