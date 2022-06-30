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لبنان

قتيل في حادث سير مروّع على أوتوستراد الاسد باتّجاه الجنوب... ماذا عن حركة السير؟

Lebanon 24
30-06-2022 | 07:47
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن وقوع حادث سير على اوتوستراد الاسد باتجاه الجنوب.
 
 
وقالت إنّه نتج عن الحادث، سقوط قتيل وجريح. فيما عاد السير الى تحسّن تدريجي، بعدما كانت حركة المرور كثيفة في المحلة.
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اوتوستراد الاسد

حادث سير

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