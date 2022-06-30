قتيل في حادث سير مروّع على أوتوستراد الاسد باتّجاه الجنوب... ماذا عن حركة السير؟

أفادت غرفة "التحكم المروري" عن وقوع حادث سير على اوتوستراد الاسد باتجاه الجنوب.

وقالت إنّه نتج عن الحادث، سقوط قتيل وجريح. فيما عاد السير الى تحسّن تدريجي، بعدما كانت حركة المرور كثيفة في المحلة.