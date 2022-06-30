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لبنان

خبر سار للمستفيدين من التقديمات الاستشفائية لتعاونية موظفي الدولة!

Lebanon 24
30-06-2022 | 07:53
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قررت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة زيادة تعرفة الأعمال الطبية الإستشفائية لأربعة أضعاف عما كانت عليه في الأول من تموز عام 2021، أي ما يقارب %400.

وتعتمد التعرفات الجديدة وفق جداول ترسل الى المستشفيات كملاحق للعقود الموقعة مع كل منها.
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وأيضا، تقرر زيادة تعرفة الأعمال الطبية المعتمدة : الفحوصات المخبرية، الصور الصوتية والمغناطيسية، أتعاب الأطباء، وكذلك تعرفات علاجات الأسنان، لأربعة أضعاف عما كانت عليه في الأول من شهر أب عام 2021، أي ما يقارب الـ 400 %.

ويعمل بهذا القرار ابتداء من الأول من شهر تموز2022، ويعمّم على جميع وحدات التعاونية والمستفيدين من تقديماتها والمستشفيات المتعاقدة معها.
المصدر: الوكالة الوطنية
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