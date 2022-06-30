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لبنان

وصول وزير الخارجية القطري الى بيروت

Lebanon 24
30-06-2022 | 08:25
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 وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري  الشيخ محمد  بن عبد الرحمن ال ثاني، الى مبنى الطيران العام  في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب  وسفيرة لبنان في قطر فرح بري والسفير القطري في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي محمد ونائب مدير المراسم القنصل سلام الأشقر.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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