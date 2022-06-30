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لبنان

غضب شديد في صيدا... ما القصة؟

Lebanon 24
30-06-2022 | 08:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حالة من الغضب الشديد تعم "ساحة القدس" في صيدا، وذلك بعدما قامت "مجموعة الشباب الغاضب" بالتجمع امام مكتب "بوجي للاشتراكات الكهربائية" للتعبير عن رفضها لقيمة فواتير المولدات الكهربائية الخيالية، التي يقوم المكتب المذكور بتسعيرها وفقا لأهوائه ومزاجيته دون الالتزام بالتسعيرة الرسيمة التي تصدرها وزارة الطاقة.
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