في لبنان... صحة بعض النساء في خطر شديد



يعاني المواطن من ازمة انقطاع بعض الأدوية، فيقوم المرضى بالاستعاضة عنها عبر تأمين الأدوية البديلة أو عبر الطلب من ذويهم في الخارج ارسال النسخ الأصلية حتى ولو تطلب الامر بعض الوقت.



وفي هذا الإطار، تظهر المشكلة بشكل كبير جدا عند النساء اللواتي يحتجن إلى اجراء عملية إجهاض بشكل سريع ولأسباب طبية. فالحقن المخصصة لهذا النوع من العمليات أصبحت مفقودة من الأسواق والبدائل عنها غير متوافرة، كما أن إمكانية الانتظار لتأمينها من الخارج غير مجدية، اذ ان عمليات الاجهاض لا يمكن تأجيلها.