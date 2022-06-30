Advertisement

لبنان

في لبنان... صحة بعض النساء في خطر شديد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-06-2022 | 08:26
A-
A+
Doc-P-967219-637921996968223499.jpg
Doc-P-967219-637921996968223499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعاني المواطن من ازمة  انقطاع بعض الأدوية، فيقوم المرضى بالاستعاضة عنها عبر تأمين الأدوية البديلة أو عبر الطلب من ذويهم في الخارج ارسال النسخ الأصلية حتى ولو تطلب الامر بعض الوقت.

وفي هذا الإطار، تظهر المشكلة بشكل كبير جدا عند النساء اللواتي يحتجن إلى اجراء عملية إجهاض بشكل سريع ولأسباب طبية. فالحقن المخصصة لهذا النوع من العمليات أصبحت مفقودة من الأسواق والبدائل عنها غير متوافرة، كما أن إمكانية الانتظار لتأمينها من الخارج غير مجدية، اذ ان عمليات الاجهاض لا يمكن  تأجيلها.
Advertisement

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:31 | 2022-06-30
10:35 | 2022-06-30
10:20 | 2022-06-30
10:01 | 2022-06-30
09:50 | 2022-06-30
09:43 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website