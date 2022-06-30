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لبنان

أرقام كارثية... الدفع فقط بالدولار!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-06-2022 | 09:08
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دخلت فواتير المولدات الكهربائية عالم الدولرة من بابها العريض، اذ ان أصحاب هذه المولدات ابلغوا مشتركيهم ان الدفع سيكون ابتداء من يوم غد الجمعة وبالدولار الاميركي فقط لا غير.

وفي هذا الاطار، علم "لبنان 24" ان احد أصحاب المولدات الخاصة في طرابلس وزع على مشتركيه اللائحة التالية:
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تسعيرة هذا الشهر:
10"امبير" = 300$
5"أمبير" = 150$
3"أمبير" =90$
2.5"أمبير= 75$
مصعد =150$

 في حين جاء دوام تأمين المولدات الكهرباء البديلة  للزبائن على الشكل التالي:

7-8: صباحا
10:30-12: ظهرا
2-3:30: بعد الظهر
7-3: مساء.

لبنان

خاص

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