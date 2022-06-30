أرقام كارثية... الدفع فقط بالدولار!

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دخلت فواتير المولدات الكهربائية عالم الدولرة من بابها العريض، اذ ان أصحاب هذه المولدات ابلغوا مشتركيهم ان الدفع سيكون ابتداء من يوم غد الجمعة وبالدولار الاميركي فقط لا غير.وفي هذا الاطار، علم "لبنان 24" ان احد أصحاب المولدات الخاصة في طرابلس وزع على مشتركيه اللائحة التالية:تسعيرة هذا الشهر:10"امبير" = 300$5"أمبير" = 150$3"أمبير" =90$2.5"أمبير= 75$مصعد =150$في حين جاء دوام تأمين المولدات الكهرباء البديلة للزبائن على الشكل التالي:7-8: صباحا10:30-12: ظهرا2-3:30: بعد الظهر7-3: مساء.