الحجار وقع مع GIZ لبنان اتفاقية تنفيذ مشروع دعم التوظيف في لبنان

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وقع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور الحجار ومدير مكتب (GIZ) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit في لبنان توماس مولير، ومدير المشروع كارلوس مور، إتفاقية تنفيذ مشروع "دعم التوظيف في لبنان" الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بحضور أعضاء من مكتب (GIZ) في لبنان.يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قابليّة توظيف الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في لبنان، وتعزيز قدرات الشركات على الاحتفاظ بموظفيها الحاليين وتوظيف موظفين جدد. ويسعى المشروع أيضا، إلى تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات التي توفر فرص عمل. على أن تنفذ GIZ لبنان أنشطة هذا المشروع بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية في كل من بيروت وجبل لبنان.