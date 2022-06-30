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لبنان

قبل غلاء أسعار الانترنت... هذا ما فعله مشتركون اليوم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-06-2022 | 09:31
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قبل سريان مفعول قرار رفع تعرفة الاتصالات والانترنت يوم غد 1 تموز، عمد عدد كبير من المواطنين، على الاشتراك بخدمات الانترنت اليوم، على سعر صرف الـ1500 ليرة، وذلك بهدف توفير دفع إشتراك شهر، على أساس سعر "صيرفة" البالغ 24900 ليرة، بحسب ما حدّدت وزارة الاتّصالات.
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كذلك، قام مشتركون بتعبئة خطوطهم لعدّة أشهر، علماً أنّ شركتي "ألفا" و"تاتش" أعلنتا أنّ الارصدة ستتحوّل إلى الدولار، إعتباراً من الغدّ، على أساس سعر "صيرفة".

والجدير بالذكر أنّ سعر "صيرفة" قابل للزيادة أو الانخفاض، وذلك بحسب سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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