قتيل في بعلبك بسب التهافت على شراء الخبز... ما صحة الخبر؟!

نفى مصدر أمني عبر "لبنان 24" مقتل أحد الأشخاص في بعلبك بسبب التدافع على شراء الخبز.



وأوضح أن الخبر المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي مضخم، إذ أن كل ما في الأمر هو وقوع تلاسن بين إحدى السيدات وصاحب أحد الافران بسبب طلبها كميات كبيرة من الخبز لم يتمكن من تأمينها.

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