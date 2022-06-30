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لبنان

إتّصال بين عون وميقاتي... على ماذا تمّ التوافق؟

Lebanon 24
30-06-2022 | 10:45
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أفادت قناة "الجديد"، أنّه جرى اتصال اليوم، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي. وتمّ التوافق على استمرار التواصل.
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