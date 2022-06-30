قائد الجيش استقبل فرونتسكا ووفدًا فلسطينيًا

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يونا فرونتسكا.



كما استقبل وفدا فلسطينيا برئاسة الوزير عزام الأحمد، يرافقه السفير الفلسطيني أشرف دبور وأمين سر حركة "فتح" والفصائل الفلسطينية فتحي أبو العردات، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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