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لبنان

هبة مالية من قطر للجيش بملايين الدولارات... كم بلغت؟

Lebanon 24
30-06-2022 | 11:21
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أعلنت وزارة الخارجية القطرية الخميس عن دعم مالي بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني الذي يواجه صعوبات كبرى تتعلق بتأمين حاجاته الأساسية على وقع الأزمة الإقتصادية التي تعصف بالبلاد، تشمل بحسب مصدر لبناني دفع رواتب عسكريين.
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وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها على تويتر إنه "بناء على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلنت قطر عن تقديمها دعمًا بمبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني".
 
وصدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أعرب قائد الجيش العماد جوزاف عون عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على لفتته الكريمة تجاه الجيش اللبناني، بإعلان بلاده الشقيقة تقديم مساهمة مالية بقيمة 60 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني. وإذ ثمّن العماد عون هذه المبادرة القيمة التي تعكس التزام دولة قطر تجاه لبنان وشعبه وجيشه، أكّد أن هذه المساعدة مخصصة لدعم عناصر الجيش. ولفت إلى أن دولة قطر الشقيقة كانت دوما سبّاقةً في الوقوف إلى جانب لبنان، وبخاصة الجيش، إذ بادرت منذ نحو عام إلى إرسال مساعدات غذائية شهرية إلى المؤسسة العسكرية في ظل معاناتها من تداعيات الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان.
 
 
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