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لبنان

جامعة الروح القدس تتعاون مع جمعيّة السيّدات القياديّات لتأسيس برنامج She Leads ولتوسيع انخراط المرأة اللبنانية ببيئة الأعمال

Lebanon 24
30-06-2022 | 10:00
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أعلنت جامعة الروح القدس – الكسليك عن التأسيس لبرنامج تدريبي للسيّدات القياديات تحت عنوان She Leads وبرامج تدريبية أخرى، فضلًا عن إطلاق دراسة أكاديمية تقيس دور السيّدات في إنعاش الاقتصاد اللبناني، عقب توقيع رئيسها الأب طلال هاشم مذكرة تفاهم استراتيجية مع جمعيّة السيّدات القياديّات، ممثلة برئيستها مديحة رسلان، خلال حفل أقيم في مونتي كلوب، سنتر جوفينور في الحمرا، سبقته ورشة عمل حول دور المرأة في النهوض الاقتصادي للبنان مع رجل الأعمال العالمي كارلوس غصن.
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تهدف هذه المذكرة إلى تحقيق تعاون واتفاق بين الطرفين من أجل توسيع انخراط المرأة اللبنانية في بيئة الأعمال، وتقوم على وضع برنامج أكاديمي تدريبي بعنوان She Leads وبرامج تدريبية أخرى تهدف إلى تطوير القدرات التنفيذية للسيّدات القياديات، بغية مساعدتهن في تطوير أعمالهن من خلال تنمية مهارات القيادة وترؤس مجالس إدارة شركات ومؤسسات خاصة وعامة بالتعاون مع الطرف الثاني، إضافة إلى إطلاق دراسة كمية ونوعية شاملة تهدف إلى قياس دور المرأة العاملة في إعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني والإضاءة على قدرة السيّدات في توسيع مشاركتهن في الناتج القومي المحلي ورفعه من خلال خلق شركات جديدة أو الاستثمار بقطاعات إنتاجية وبالأبحاث والتطوير.  
كما اتفق الطرفان على البحث في مجالات التعاون والتنسيق الأخرى على كافة الأصعدة، بغية تسهيل انخراط المرأة في سوق العمل وخفض نسب البطالة وتحقيق المساواة في الأجور وتحسين شروط العمل وضمان ممارسة المرأة لحريتها في العمل ودعم برامج التمكين الهادفة من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.
رسلان
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