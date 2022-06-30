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لبنان

في بشامون... حريق اندلع في ألواح للطاقة الشمسية وإطفاء بيروت تتدخل

Lebanon 24
30-06-2022 | 11:38
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 سيطرت عناصر من فوج إطفاء بيروت على حريق اندلع في ألواح للطاقة الشمسية على سطح أحد المباني، قرب أحد المساجد في بشامون. واقتصرت الأضرار على الماديات.
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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