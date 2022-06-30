سلوم من المجلس الإقتصادي والإجتماعي: لوضع خطة متكاملة تنهض بكل القطاعات لا سيما الصحي

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شارك نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في جلسة المجلس الإقتصادي والإجتماعي برئاسة شارل عربيد، ودعا المجلس الى "إنقاذ لبنان إقتصاديا من خلال وضع خطة متكاملة تنهض بكل القطاعات وفي مقدمها القطاع الصحي"، بحسب بيان للنقابة.كما دعا الى "العمل على استعادة اموال المودعين والنقابات من دون التأثير على النظام المصرفي الكفيل في عملية النهوض الإقتصادي"، مشددا على "ضرورة محسابة كل مسؤول ساهم في تدهور الوضع في لبنان وحجز أموال المودعين".