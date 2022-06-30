المجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل: للإسراع في توقيع مراسيم تشكيل الحكومة

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دعا مجلس إدارة المجلس المذهبي بعد اجتماع ترأسه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - بيروت "فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة المكلف إلى الإسراع في توقيع مراسيم تشكيل الحكومة درءا للمخاطر والأعباء الكبيرة التي تثقل كاهل الدولة واللبنانيين وتنذر بانفجار اجتماعي هائل، على أن تكون الحكومة منتجة وفاعلة تباشر العمل الحثيث فورا لتطبيق الإصلاحات، والتصدي للأزمات المعيشية والاقتصادية الخطيرة التي أرهقت المواطنين، وتحسين أوضاع موظفي القطاع العام لإعادة تأمين حسن سير الإدارات والمرافق العامة".ونوه المجلس ب"إطلاق برنامج "سند" التعاضدي الاجتماعي بين اللجنة الاجتماعية وتجمع الجمعيات النسائية في الجبل والجمعيات الأهلية في المناطق، كونه يساهم في دعم الصمود الاجتماعي، بهمة الخيرين في الوطن وبلاد الاغتراب"، مؤكدا "أهمية التكاتف والتعاضد في ما بين شرائح المجتمع في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة".وهنأ "عموم المسلمين ببدء ليالي العشر المباركة واقتراب عيد الأضحى المبارك"، راجيا "أن تكون هذه الأيام فسحة للإكثار من الصلاة والعمل الصالح والعودة إلى الذات وتزكية النفوس، وأن تحمل معها الخير والبركة والمحبة لكل اللبنانيين".