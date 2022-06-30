قطع الطريق عند مفرق وادي الجاموس في عكار... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قطع الطريق عند مفرق وادي الجاموس في عكار بالسيارات من قبل عدد من الشبان وذلك احتجاجاً على خلفية توقيف احد ابناء المنطقة من آل عيد نهار امس من قبل استخبارات الجيش.

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