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لبنان

قطع الطريق عند مفرق وادي الجاموس في عكار... ما السبب؟

Lebanon 24
30-06-2022 | 12:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قطع الطريق عند مفرق وادي الجاموس في عكار بالسيارات من قبل عدد من الشبان وذلك احتجاجاً على خلفية توقيف احد ابناء المنطقة من آل عيد نهار امس من قبل استخبارات الجيش.
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عكار

قطع طريق

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