جنبلاط عرض مع يان كوبيتش التطورات

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، المنسق السابق للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وعرض معه التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

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