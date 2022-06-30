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لبنان

القعقور تسائل وزير العدل وتطلب مساءلة وزيري الداخلية والمالية في قضيتي مبنى ضهر المغر وانفجار بيروت

Lebanon 24
30-06-2022 | 13:23
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 أعلنت النائبة حليمة القعقور انها "طلبت رسميا استدعاء وزيري الداخلية والمالية، على خلفية قضيتي انهيار مبنى ضهر المغر في طرابلس وعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت"، وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "طلبت اليوم خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان دعوة وزير الداخلية لمساءلته عن الإهمال الذي أدى إلى انهيار مبنى ضهر المغر في طرابلس ومقتل الطفلة جومانا الديكو".
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وتابعت: "كما وساءلت اليوم وزير العدل عن مصير التحقيقات في تعذيب القاصرين في السجون، والذي قضى ضحيته الفتى حسان الضيقة قبل 3 أعوام، وأكدت له استمرار متابعتي للملف".

وختمت: "وبعد مساءلتي لوزير العدل عن ملف التشكيلات القضائية، طلبت دعوة وزير المالية لمساءلته حول استمرار امتناعه عن توقيع هذه التشكيلات بما يعرقل التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت. وتعد الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، بما يعرقل إمكانية طلب مساءلتها في البرلمان لطرح الثقة، لكن يحق للنواب الطلب من رئيس اللجنة البرلمانية استدعاء الوزراء لمساءلتهم".
 
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