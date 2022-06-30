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لبنان

الصادق: مافيا الفيول والمولدات وسلعاتا تتحكم بكل قرار يتعلق بخطة للكهرباء أو الماء

Lebanon 24
30-06-2022 | 13:43
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غرد النائب وضاح الصادق عبر "تويتر": "‏مافيا الفيول والمولدات وسلعاتا، تتحكم بكل قرار يتعلق بخطة للكهرباء او الماء، المازوت يتحكم بكل مفاصل الحياة في لبنان من حياتية الى صناعية وانتاجية ومافيا التجار والاحزاب تنهش جثة ما تبقى من وطن".
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