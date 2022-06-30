الصادق: مافيا الفيول والمولدات وسلعاتا تتحكم بكل قرار يتعلق بخطة للكهرباء أو الماء

غرد النائب وضاح الصادق عبر "تويتر": "‏مافيا الفيول والمولدات وسلعاتا، تتحكم بكل قرار يتعلق بخطة للكهرباء او الماء، المازوت يتحكم بكل مفاصل الحياة في لبنان من حياتية الى صناعية وانتاجية ومافيا التجار والاحزاب تنهش جثة ما تبقى من وطن".

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