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لبنان
ميقاتي استقبل وزير الخارجية القطري: نقدر وقوف قطر الدائم إلى جانب لبنان
Lebanon 24
30-06-2022
|
14:17
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استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني مساء اليوم في دارته.
وفي خلال اللقاء أكد الرئيس ميقاتي "متانة العلاقات بين لبنان وقطر" مشددا "على العمل المستمر لتفعيلها على الصعد كافة".
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وشدد على " أن لبنان يقدّر ويثمن وقوف قطر الدائم الى جانبه ومساندتها لشعبه".
ولفت "الى ان الدعم القطري الجديد للجيش، بالتوازي مع المساعدات الدورية لسائر القوى العسكرية والامنية، هو محط تقدير شامل من جميع اللبنانيين ويساعد على تجاوز لبنان المرحلة الصعبة وحفظ الاستقرار فيه".
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