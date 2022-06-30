إشكال كبير في صور وسقوط إصابات

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إشكال كبير حصل أمام سراي مدينة صوراستخدم خلاله آلات حادة، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.

وتوجهت فرق الدفاع المدني مركز صور إلى المكان حيث نقلت الجرحى إلى مستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة.