الحاج حسن: للتحرك قضائيًا وأمنيًا في جريمة قطع أشجار الصويرة والمنارة

غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، عبر حسابه على "تويتر": "أجرينا اتصالا بالمدعي العام البيئي من أجل التحرك قضائيا في موضوع المجزرة البيئية التي حصلت في احراج المنارة والصويري في البقاع الغربي، كل الشكر لحراس الأحراج الذين حضروا الى المكان وادّوا واجبهم ونهيب بالأجهزة الامنية التحرك فورا لتوقيف الفاعلين، و تسطير محاضر ضبط استثنائية".

Advertisement