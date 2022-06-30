تسوية ضبابية

خرج الموظفون المشاركون في اجتماع كان يهدف إلى وقف الإضراب في القطاع العام بإنطباع زاد التسوية ضبابية، وصعوبة في إيجاد حلّ توافقي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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