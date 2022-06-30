رواتب القطاع العام تدفع في هذه التواريخ

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كشفت مصادر المالية ان رواتب شهر تموز الذي يبدأ اليوم، ستدفع بين أوّل الأسبوع وقبل حلول عيد الأضحى في 9 تموز الجاري، على النحو التالي:1 - اليوم الجمعة 1/7/2022 للعسكريين.2 - 4/7/2022 للمتقاعدين.3 - الأربعاء 6/7/2022 للإداريين مع المساعدة الاجتماعية.