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لبنان

رواتب القطاع العام تدفع في هذه التواريخ

Lebanon 24
30-06-2022 | 22:23
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كشفت مصادر المالية ان رواتب شهر تموز الذي يبدأ اليوم، ستدفع بين أوّل الأسبوع وقبل حلول عيد الأضحى في 9 تموز الجاري، على النحو التالي:
1 - اليوم الجمعة 1/7/2022 للعسكريين.
2 - 4/7/2022 للمتقاعدين.
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3 - الأربعاء 6/7/2022 للإداريين مع المساعدة الاجتماعية.
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