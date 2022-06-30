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لبنان
الشاليهات وجهة السياح هذا العام.. اليكم الاسعار
Lebanon 24
30-06-2022
|
23:19
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كتبت آمال خليل ومحمد زيناتي في "الأخبار": تصدّرت الشاليهات والمسابح قائمة المنتجات التي يبحث عنها كثير من اللبنانيين في الصيف. سابقاً، كانت تنحصر الحجوزات في المنتجعات التي تجذب طبقات محددة. لكنّ جائحة كورونا فرضت سلوكيات جديدة حتى في الترفيه والنزهة، منها استئجار شاليه ومسبح خاص بالعائلة يوفر عدم الاختلاط واحتمال التقاط فيروسات من السباحة الجماعية من جهة، إلى ضمان الخصوصية من جهة أخرى. هذا الاستثمار السياحي الجديد من نوعه لاقى انتشاراً واسعاً بين فئات لم تكن تعمل في هذا المجال سابقاً. ومعظمهم لم يتوانوا عن تأجير منازلهم الثانوية أو حتى محلّ إقامتهم الدائم في الصيف بعد استحداث مسبح، مع توفير خدمات متنوعة من المنامة إلى السماح باستخدام محتويات المطبخ. حقّق هؤلاء أرباحاً طائلة، ما شجّع آخرين على الاستثمار في هذا المجال. لكن وعلى الطريقة اللبنانية بغياب الرقابة والشرطة السياحية، تحولت الشاليهات الخاصة إلى "حارة كل مين إيدو إلو".
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جولة "الأخبار" استهدفت نماذج في المناطق. وتبين أن أحد منتجعات إيعات (قضاء بعلبك) حدّد تسعيرة الشاليه بحسب حجمه وتوقيت الحجز بين أيام الأسبوع أو نهايته بما بين 65 و95 دولاراً ليوم كامل. أما أحد بيوت الضيافة في حدث الجبة (قضاء بشري) المشرف على وادي قنوبين، فقد حدّد تسعيرة الشاليه بحسب حجمه بـ70 دولاراً لليلة الأولى على أن تسعر الليالي اللاحقة بـ50 دولاراً كسعر تشجيعي. وتتضمن الخدمات جولة سياحية مع مرشد. وفي ميروبا (قضاء كسروان) يُراوح بدل إيجار الشاليه بين 95 و115 دولاراً ليوم كامل. وفي الخيام (قضاء مرجعيون) وصلت التسعيرة إلى أكثر من 350 دولاراً. فيما بلغ بدل إيجار شاليه في استراحة صور 415 دولاراً مع فطور. وفي محمية الأرز، يبلغ الإيجار نحو 50 دولاراً. وفي الطيبة (قضاء مرجعيون) يبدأ سعر الإيجار بـ175 دولاراً. وفي الشعيتية (قضاء صور)، يبلغ إيجار شاليه خاص ضمن بستان ما بين 80 و100 دولار لشهري أيار وحزيران وسيبلغ في تموز وآب ما بين 100 و120 دولاراً. وفيما تزدحم مواقع التواصل بانتقاد الأسعار، تزدحم الشاليهات نفسها بالحجوزات. وعلى صفحات معظمها، أعلنت إدارتها أن الحجوزات "مسكرة" حتى بداية أيلول المقبل ومنها حتى تشرين الأول.
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