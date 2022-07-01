عملية إستباقية للجيش في مرفأ العبدة.. هذا ما حصل ليلاً

افادت مصادر لـ"لبنان 24" ان قوة من الجيش دخلت مرفأ العبدة بمؤازرة القوات البحرية، واحتجزت مركب صيد يشتبه بأنه كان يتحضر لنقل ركاب بطريقة غير شرعية عبر البحر.

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