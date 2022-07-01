انتشار واسع للجيش في ابي سمراء.. ما السبب؟

نفذت وحدات الجيش انتشارا واسعا في منطقة ابي سمراء، وعملت العناصر على تفتيش السيارات والتدقيق بالهويات، وفق مندوبة "لبنان 24".



وتأتي هذه الاجراءات من ضمن المهام التي تقوم بها وحدات الجيش لحفظ الامن في مدينة طرابلس وباقي المناطق.

Advertisement