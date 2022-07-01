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لبنان

انتشار واسع للجيش في ابي سمراء.. ما السبب؟

Lebanon 24
01-07-2022 | 00:51
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نفذت وحدات الجيش انتشارا واسعا في منطقة ابي سمراء، وعملت العناصر على تفتيش السيارات والتدقيق بالهويات، وفق مندوبة "لبنان 24".

وتأتي هذه الاجراءات من ضمن المهام التي تقوم بها وحدات الجيش لحفظ الامن في مدينة طرابلس وباقي المناطق.
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