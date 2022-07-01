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لبنان

عمال بلدية طرابلس توقفوا عن العمل... هذا هو مطلبهم

Lebanon 24
01-07-2022 | 01:14
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قرّر عمّال بلدية طرابلس التوقّف عن العمل صباح اليوم، وسط حالة غضب كبيرة وتهديد بالتصعيد، وذلك رفضاً لاستقالة نقيب عمّال البلدية، عمر دلال، وعدد من عمّال البلدية، وفق مندوبة "لبنان 24".

وتجمّع العمّال خارج مبنى البلدية رافضين مزاولة عملهم ما لم يتراجع النقيب دلال والعمال المستقيلين عن قرارهم، وسط تلويح بالتصعيد وهتافات تطالب النقيب والعمال بالتراجع عن الاستقالة.
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وكان قد صدر عن دلال بيان إستقالة تضمن التالي:

بداية أودّ ان أعبّر عن امتناني لكل من أبدى ثقة بشخصي لتولي منصب نقابة عمال بلدية طرابلس لم يكن قراري بتحمل هذه المسؤولية الكبيرة شأناً عادياً ومن اجل بناء وحدة وألفة بين أبناء البيت الواحد ببلدية طرابلس (عمال موظفين شرطة)، لا لم ولن أساوم على مبادئي وقناعاتي وضميري من أجل أي مركز أو سلطة.

إن الأسباب التي دعتني إلى الاستقالة سأحتفظ بها لنفسي إذ يبقى الأساس كنقيب عمال الحفاظ على مصالح العمال وجميع العاملين ببلدية طرابلس وتعزيزها وتحصين علاقاتهم ضمن البيت الواحد  وتحسيس المجتمع ومسؤولين البلد بأهمية دعم القضية العمالية.

وكلنا نعلم ما قدمت من جهود لتحصيل جميع حقوق العاملين ببلدية طرابلس وقدمت الكثير والكثير بتكاتفنا جميعا.
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