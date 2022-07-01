عمال بلدية طرابلس توقفوا عن العمل... هذا هو مطلبهم

قرّر عمّال بلدية طرابلس التوقّف عن العمل صباح اليوم، وسط حالة غضب كبيرة وتهديد بالتصعيد، وذلك رفضاً لاستقالة نقيب عمّال البلدية، عمر دلال، وعدد من عمّال البلدية، وفق مندوبة "لبنان 24".



وتجمّع العمّال خارج مبنى البلدية رافضين مزاولة عملهم ما لم يتراجع النقيب دلال والعمال المستقيلين عن قرارهم، وسط تلويح بالتصعيد وهتافات تطالب النقيب والعمال بالتراجع عن الاستقالة.

Advertisement