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لبنان

مغتربون ومُقيمون يتهافتون للحجز في هذه الأماكن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-07-2022 | 02:15
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انطلق الموسم السياحي في لبنان وتؤكد كافة المعطيات ان الأسابيع المقبلة ستكون مبشرة وواعدة، فقد سجل أمس الاول وصول 84 رحلة  إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها ١٤٨٠٨ وافدًا.

 

صحيح ان معظم الوافدين المغتربين لديهم منازلهم الخاصة الا ان الفنادق وبيوت الضيافة في الجبل والمطلة على البحر تشهدان ازديادا في الحجوزات.

 

والحجوزات لا تشمل فقط المغتربين بل أيضا  المقيمين الذين فضلوا السياحة الداخلية على السفر إلى الخارج والتي أصبحت تكلف كثيراً.

 

ويُلاحظ ان بيوت الضيافة المنتشرة في كافة المناطق اللبنانية تشهد إقبالا كبيرا حيث انها تقدم خدمات إضافية كمسبح ونشاطات رياضية وترفيهية للأطفال.

 

أما أسعار الحجوزات فهي تختلف خلال الأسبوع عن أسعار نهاية الأسبوع، وتتراوح الليلة الواحدة ما بين 120 إلى 350 دولارا.

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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