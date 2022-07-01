إنخفاض جديد بأسعار المحروقات... كم بلغ؟

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، الجدول الجديد لأسعار المحروقات، وجاء على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 672000 (-4000)

البنزين 98 أوكتان: 683000 (-4000)

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المازوت: 714000 (-33000)

الغاز: 340000 (-7000)