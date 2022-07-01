28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين دعت إلى التحرك دفاعا عن حق السكن: سنسقط القانون التهجيري
Lebanon 24
01-07-2022
|
03:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اجتماعها الدوري، وناقشت "التحركات المشبوهة التي يقوم بها بعض أصحاب الشركات العقارية والمالية، والاشاعات التي يبثونها والتي لا علاقة لها بالحقيقة والواقع".
Advertisement
وقررت اللجنة بعد التداول في ما يحصل في بعض مناطق العاصمة، وبالتحديد منطقة الجميزة المنكوبة، بالتوافق بين بعض أصحاب الأبنية وبعض الجهات الرسمية، وبعد نقاش التصريحات العنترية لبعض من يسمون أنفسهم "لجان المالكين" بالنسبة للزيادات الخيالية التي يحاولون استيفائها بناء على حجج واهية، ما يأتي:
أولا - إعتبار أن القانون الأسود التهجيري قد سقط في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تعصف بلبنان، ولن يستطيع أحد إمراره لا بالترغيب أو الترهيب. لذا، ندعو مجلس النواب إلى العودة إلى القانون 160 / 92 وإقراره مع بعض التعديلات على بدلات الايجار، كما طرحناها مع لجنة الادارة والعدل السابقة، بانتظار إقرار سياسة اسكانية واضحة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المستأجرين القدامى وصغار المالكين.
ثانيا - تذكير المستأجرين القدامى بأن لجنة المحامين ستعود إلى تلقي شكاواهم إبتداء من يوم الأربعاء في السادس من تموز، من الساعة العاشرة صباحا وحتى بعد الظهر.
ثالثا - الدعوة إلى اجتماع موسع يعقد يوم الخميس في 14 تموز، عند الساعة الخامسة مساء، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في وطى المصيطبة، بالتزامن مع اجتماع لأعضاء اللجنة في طرابلس والشمال، ومع توسيع الدعوة إلى لجنة مستأجري المحال التجارية وغيرها، وذلك للاتفاق على خطة التحرك من أجل مواجهة كل التحركات المشبوهة.نسقط القانون التهجيري".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أسعار ألفا الجديدة... تعرفوا إليها
Lebanon 24
أسعار ألفا الجديدة... تعرفوا إليها
13:35 | 2022-06-30
30/06/2022 01:35:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن راغب علامة يتجاهل موجة الانتقادات ضده.. ظهر يستمتع بوقته على البحر في فرنسا (صور)
Lebanon 24
ابن راغب علامة يتجاهل موجة الانتقادات ضده.. ظهر يستمتع بوقته على البحر في فرنسا (صور)
01:01 | 2022-07-01
01/07/2022 01:01:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)
Lebanon 24
خبرٌ عاجلٌ جداً بشأن بطاقات التشريج.. هذا ما يجب معرفته (صورة)
07:52 | 2022-07-01
01/07/2022 07:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو مَن يسيىء إلى رئيس الجمهورية؟
Lebanon 24
هذا هو مَن يسيىء إلى رئيس الجمهورية؟
02:00 | 2022-07-01
01/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الملاك يوهان الى جوار الرب.. هكذا نعاه جده
Lebanon 24
الملاك يوهان الى جوار الرب.. هكذا نعاه جده
00:29 | 2022-07-01
01/07/2022 12:29:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:05 | 2022-07-01
القرم: قطاع التعليم العالي هو شريك طبيعي في الاقتصاد
09:59 | 2022-07-01
كم بلغ عدد الوافدين إلى لبنان خلال شهر حزيران؟
09:50 | 2022-07-01
إستمرار توافد الوفود العربية المشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب
09:45 | 2022-07-01
اعلام كندا تُرفع في احدى القرى اللبنانية... ما القصة؟ (صور)
09:21 | 2022-07-01
بري استقبل وزير الخارجية القطري وإطّلع من السفيرة الإميركية عل الإتصالات التي أجراها الوسيط الاميركي
09:16 | 2022-07-01
ماذا كشفت السفيرة الاميركيّة عن تمكين لبنان من تنفيذ عقود الغاز؟
فيديو
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تعود بقوة لعالم "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتفها الجديد (فيديو)
14:00 | 2022-06-30
01/07/2022 17:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
01/07/2022 17:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
01/07/2022 17:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact