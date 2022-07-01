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لبنان

"رئاسة الجمهورية" تكشف تفاصيل لقاء عون - ميقاتي اليوم

Lebanon 24
01-07-2022 | 03:36
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أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، كشفت فيه تفاصيل لقاء الرئيس ميشال عون مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في قصر بعبدا، اليوم الجمعة.
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وأشار البيان إلى أن "عون استقبل ميقاتي عند الساعة 9 من صباح اليوم في قصر بعبدا، وتداول معه في التشكيلة الحكومية المقترحة. وبعدها، غادر ميقاتي القصر من دون الإدلاء بأي تصريح".
ولفت بيان الرئاسة إلى أنه "تم خلال اللقاء طرح بعض الأفكار والاقتراحات، علماً ان لقاء آخر سيعقد بين الرئيسين عون وميقاتي مع بداية الأسبوع المقبل، لاستكمال البحث والتشاور".
 
 
 
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