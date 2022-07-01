"رئاسة الجمهورية" تكشف تفاصيل لقاء عون - ميقاتي اليوم

أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً، كشفت فيه تفاصيل لقاء الرئيس ميشال عون مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في قصر بعبدا، اليوم الجمعة.

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وأشار البيان إلى أن "عون استقبل ميقاتي عند الساعة 9 من صباح اليوم في قصر بعبدا، وتداول معه في التشكيلة الحكومية المقترحة. وبعدها، غادر ميقاتي القصر من دون الإدلاء بأي تصريح".