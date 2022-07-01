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لبنان

قبل بدء تعرفة الإتصالات الجديدة.. إليكم ما جرى ليلاً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-07-2022 | 03:45
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اعتباراً من منتصف ليل 30 حزيران - 1 تمّوز الجاري، بدأ العَمل بالتعرفة الجديدة للإتصالات، وقد استفاق اللبنانيّون، اليوم الجمعة، على أرقامٍ جديدة في أرصدتهم التي تحوّلت إلى دولار مُجدداً ولكن وفق سعر منصة "صيرفة".
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ماذا حصل في الساعات الماضية على صعيد الإتصالات؟

في الساعات الأخيرة من يوم أمس الخميس (30 حزيران)، توقف العمل بالمواقع الالكترونية التابعة لشركتي الإتصالات "تاتش" و "ألفا". فأثناء معاينة تلك المواقع، يتبين أنها تخضع لعملية صيانة، وهي ما زالت متوقفة حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

ما جرى هو أنّ شركتي الإتصالات أوقفتا كل عمليات التشريج عبر الإنترنت خلال الساعات الأولى من مساء يوم أمس، علماً أن تلك الخاصيّة استمرت في العمل خلال ساعات النهار وفق سعر الصرف الرّسمي 1500 ليرة لبنانية. 

أما الآن، فإنّ عمليات التشريج "أونلاين" ستُعود مجدداً إلى الخدمة، لكنّ وفق بطاقات أخرى ومختلفة وبحسب سعر منصة "صيرفة" الذي سيتغير تباعاً بناء لتعاميم مصرف لبنان. 

كذلك، فقد علم "لبنان24" من مصادر ناشطة في قطاع بيع بطاقات التشريج أن معظم التجار أوقفوا تسليم تلك البطاقات للمتاجر منذ أيام، الأمر الذي جعلَ المتاجر غير قادرة على بيع البطاقات التي ازداد الطلب عليها بكثافة مؤخراً في سبيل الحصول على "أيّام" لخطوطهم. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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